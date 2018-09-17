Воспитанников школы Олимпийского резерва вернулись в регион с футбольным трофеем

В Калининграде встречали команду воспитанников школы Олимпийского резерва номер пять. Наши футболисты привезли домой трофей.

Двенадцатилетние ребята выиграли первенство Северо-Запада в своём возрасте. Турнир проходил в Пскове. В нем участвовали ещё десять команд из разных регионов страны. Наши ребята провели пять матчей, два свели вничью и три выиграли, забив в сумме в ворота соперников 20 мячей. Четверть из них на счету Владимира Почечуры. Он стал лучшим бомбардиром первенства. Лучшим игроком был признан калининградец Дмитрий Никитин

Николай Придава, капитан команды СШОР №5:

— Это вообще один из самых сложных турниров, который был у нас. Самый сложный был матч для нас, наверное, первый и полуфинал. Потому что первый как бы только что приехали, не разминались, ничего такого не было. А полуфинал, потому что играли с самой главной командой.

— В игре с Сыктывкаром получили тяжёлые травмы два футболиста. Плюс после этой игры третий ещё себя плохо почувствовал мальчик. Тоже потом не принимал участия. Ну, знаете, это сплотило команду. То есть мы поговорили с ребятами, объяснили, что надо сейчас ради них выиграть, чтобы быстрее выздоравливали, быстрее возвращались в строй.

Богдан Гнедо, игрок команды СШОР №5:

— Мы выиграли этот турнир благодаря нашему тренеру. Он нас настраивал, поддерживал. Если бы не наш тренер, мы бы не выиграли этот турнир.