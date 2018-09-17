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В Краснодаре прошел внедорожный тест-драйв «Легенды Дакара»
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В Краснодаре прошел внедорожный тест-драйв «Легенды Дакара» 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Mitsubishi Motors и КЛЮЧАВТО представили линейку автомобилей бренда вместе с Хироши Масуока
16 сентября на аэродроме Белевцы (Краснодар) прошел этап федерального внедорожного тест-драйва «Легенды Дакара». Гости мероприятия прониклись духом легендарной гонки «Дакар», испытали свое водительское мастерство на проверенных бездорожьем автомобилях марки Mitsubishi, а также познакомились с двукратным победителем «Дакара», многократным чемпионом японского чемпионата по ралли JFADA, двукратным призером международного соревнования по подъему на гору Пайкс Пик — известным японским гонщиком Хироши Масуока. В рамках мероприятия Хироши Масуока и его напарник, пилот заводской команды Mitsubishi Motors, наглядно продемонстрировали внедорожные качества новой дизельной модели Mitsubishi Pajero Sport.
Помимо всего, поклонники раллийных гонок смогли поучаствовать в автограф сессии и прокатиться в автомобиле под управлением двукратного победителя ралли «Дакар». Дополнительно участники внедорожного тест-драйва самостоятельно испытывали на взлетно-посадочной полосе главную новинку 2018 года — модель Mitsubishi Eclipse Cross.
«Пятый год подряд легендарный гонщик приезжает в Россию, чтобы показать выдающиеся технические решения автомобилей Mitsubishi и их потенциал Mitsubishi в реальных условиях. В этом году мы встретили «Легенды Дакара» и провели большой внедорожный тест-драйв на новой дизельной модели Mitsubishi Pajero Sport. Господин Хироши Масуока, что называется, прокатил с ветерком участников и традиционно ответил на вопросы журналистов вместе с командой Mitsubishi Motors. Для нас большая честь принять эстафету федерального тура и выступать партнером представительства на территории региона», — комментирует пресс-служба КЛЮЧАВТО.
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