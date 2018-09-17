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«Ростов» упустил возможность выйти на вторую строчку РПЛ, сыграв вничью с «Уралом»
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«Ростов» упустил возможность выйти на вторую строчку РПЛ, сыграв вничью с «Уралом» 

Евро-футбол.Ру 51 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 7-го тура РПЛ «Урал» принимал на поле «Екатеринбург Арены» «Ростов». Перед очной встречей команды располагались на разных полюсах таблицы: ростовчане обосновались на 3-й, лигочемпионской позиции, а уральцы обосновались в «подвале», заняв 15-ю строчку.
Протокол игры
Ростов
(1:0) Ароян Вараздат 47'
49' Ионов Алексей (1:1)
Годзюр ЯрославБрызгалов Сергей • Ароян Вараздат • Балажиц ГрегорДанцев Александр 75' (Меркулов Михаил (75') • Фидлер Артём • Бумаль Майега Петрус 85' • Димитров НиколайБикфалви Эрик • Араторе Марко 70' (Эль Кабир Отман (70') • Ильин Владимир
Запасные: Панюков АндрейБавин ЮрийЖигулёв ИльяБаклов ОлегХоджаниязов ДжамалдинЮсупов Артём • Бевеев Мингиян • Динга Доминик • Полетаев Владислав • Егорычев Андрей
Абаев Илья • Ингасон Сверрир • Сигурдссон Рагнар • Вилюш Мацей • Паршивлюк Сергей 79' (Логашов Арсений (79') • Салетрос АнтонГацкан АлександрГулиев Аяз 61' • Скопинцев Дмитрий • Ионов Алексей • Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 83' (Шомуродов Элдор (83')
Запасные: Калачёв ТимофейПесьяков СергейЩадин АртёмМайер Жан • Зуев Александр • Кьяртанссон Видар • Бобен Матия • Хаджикадунич Деннис
17 сентября. Стадион «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург).
Подопечные Валерия Карпина с первых минут начали проявлять инициативу на поле, забрав мяч под свой контроль. Однако никаких дивидендов ростовчанам это не приносило — хозяева позволяли бить по воротам Ярослава Годзюра лишь с дальней дистанции, в штрафной ростовчанам места не было.
"Урал" же уповал исключительно на быстрые контрвыпады, «возглавлял» которые форвард Владимир Ильин, но молодой россиянин часто просто-напросто не мог зацепиться за верховые передачи из глубины поля от своих партнеров.
Первый по-настоящему опасный момент в матче случился лишь под занавес первой сорокапятиминутки — голевой эпизод записал на свой счёт «Ростов». Сергей Паршивлюк здорово подключился к атаке, подобрал мяч на линии штрафной и выстрелил в сторону дальнего угла — сантиметры разделили сферу и каркас ворот.
Когда показалось, что телезрители и болельщики на трибунах так и будут наблюдать за матчем, не изобилующим голевыми моментами, команды убедили всех в обратном. Сразу же после перерыва «Урал» заработал первый свой угловой в матче, который тут же принёс результат: Вараздат Ароян выиграл борьбу за мяч в штрафной площади и ударом головой послал того в сетку ворот Ильи Абаева — 1:0.
Но «Ростов» даже и не думал опускать руки: не прошло двух минут, как гости сравняли счёт. Проход Аяза Гулиева по правому флангу завершился точной подачей в центр штрафной площади «Урала», откуда в касание пробил Алексей Ионов — точно в цель, 1:1. Спустя некоторое время Бьорн Сигурдарсон едва вовсе не вывел гостей вперёд, однако его удар, замыкавший подачу Дмитрия Скопинцева, в красивом прыжке парировал Годзюр.
Однако в оставшиеся полчаса игры ни «Урал», ни «Ростов» не порадовали ни то что забитыми мячами, а просто опасными эпизодами у ворот друг друга. Как итог — результативная ничья, не позволившая «Ростову» выйти на 2-ю строчку РПЛ, а уральцы сумели подняться на целую одну позицию — теперь подопечные Дмитрия Парфенова 14-е.
Максим ФРИДМАН
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