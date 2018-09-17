«Ростов» упустил возможность выйти на вторую строчку РПЛ, сыграв вничью с «Уралом»

В матче 7-го тура РПЛ «Урал» принимал на поле «Екатеринбург Арены» «Ростов». Перед очной встречей команды располагались на разных полюсах таблицы: ростовчане обосновались на 3-й, лигочемпионской позиции, а уральцы обосновались в «подвале», заняв 15-ю строчку.

Протокол игры

Ростов

(1:0) Ароян Вараздат 47'

17 сентября. Стадион «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург).

Подопечные Валерия Карпина с первых минут начали проявлять инициативу на поле, забрав мяч под свой контроль. Однако никаких дивидендов ростовчанам это не приносило — хозяева позволяли бить по воротам Ярослава Годзюра лишь с дальней дистанции, в штрафной ростовчанам места не было.

"Урал" же уповал исключительно на быстрые контрвыпады, «возглавлял» которые форвард Владимир Ильин, но молодой россиянин часто просто-напросто не мог зацепиться за верховые передачи из глубины поля от своих партнеров.

Первый по-настоящему опасный момент в матче случился лишь под занавес первой сорокапятиминутки — голевой эпизод записал на свой счёт «Ростов». Сергей Паршивлюк здорово подключился к атаке, подобрал мяч на линии штрафной и выстрелил в сторону дальнего угла — сантиметры разделили сферу и каркас ворот.

Когда показалось, что телезрители и болельщики на трибунах так и будут наблюдать за матчем, не изобилующим голевыми моментами, команды убедили всех в обратном. Сразу же после перерыва «Урал» заработал первый свой угловой в матче, который тут же принёс результат: Вараздат Ароян выиграл борьбу за мяч в штрафной площади и ударом головой послал того в сетку ворот Ильи Абаева — 1:0.

Но «Ростов» даже и не думал опускать руки: не прошло двух минут, как гости сравняли счёт. Проход Аяза Гулиева по правому флангу завершился точной подачей в центр штрафной площади «Урала», откуда в касание пробил Алексей Ионов — точно в цель, 1:1. Спустя некоторое время Бьорн Сигурдарсон едва вовсе не вывел гостей вперёд, однако его удар, замыкавший подачу Дмитрия Скопинцева, в красивом прыжке парировал Годзюр.