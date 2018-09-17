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«Спартак» за семь туров забил как один Чалов". Кто оторвется в дерби?
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«Спартак» за семь туров забил как один Чалов". Кто оторвется в дерби? 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин иронично оценил результативность "Спартака" в чемпионате России-2018/19. Команда Массимо Карреры забила шесть голов, причем все они стали следствием розыгрыша стандартных положений. Шесть мячей после семи туров также у форварда ЦСКА Федора Чалова, все они забиты с игры.
‏"Спартак" за семь туров забил столько же, сколько Федор Чалов. Надеюсь, в следующем туре Федя уйдет в отрыв", — написал Соломатин в своем Твиттере (учетная запись не подтверждена, однако сообщения в ней появляются от имени бывшего футболиста армейцев).
В 8-м туре РПЛ в воскресенье, 23 сентября, ЦСКА и «Спартак» впервые сыграют в этом сезоне. Матч на стадионе армейцев начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча чемпионата России ЦСКА — «Спартак».
Спартак за семь туров забил столько же, сколько Федор Чалов. Надеюсь, в следующем туре Федя уйдет в отрыв
— Андрей Соломатин (@fcsoloma) 16 сентября 2018 г.
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