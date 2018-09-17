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Пантомимщики столицы Югры встретились на осеннем турнире
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Пантомимщики столицы Югры встретились на осеннем турнире 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 4 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
15 сентября состоялся осенний турнир по пантомимическим играм среди учащейся и работающей молодежи Ханты-Мансийска. В третьем турнире серии игр 2018 года приняли участие 14 команд окружной столицы.
По итогам этого турнира лучшим пантомимщиком стал Артём Котелевский, команда «#LoskТусовка», а лучшей пантомимщицей — Ирина Захарова, команда «Пантомимический Игорь», представители работающей молодежи. Набрала наибольшее количество баллов и, соответственно, стала победителем осеннего турнира сборная работающей молодежи «Утюги». Второе место заняла также команда работающей молодежи «Новички», третье место досталось компании студентов и преподавателей «Табун ёжиков». Приз симпатий жюри достался очаровательной группе школьников «Звёзды».
В течение всего игрового сезона организаторы ведут рейтинговую таблицу. 15 декабря на финальном турнире определится лучшая команда игрового сезона-2018. По итогам трёх встреч сейчас лидирующую позицию в рейтинге занимает команда «Утюги».
Напомним, что организаторами проекта являются Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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