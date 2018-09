Первый выход Кендалл Дженнер на подиум после скандала!

Только что в Лондоне завершился показ первой коллекции Риккардо Тиши (44) для Burberry. На подиум вышли Наталья Водянова (36) и Ирина Шейк (32), но больше мы удивились, когда увидели на нем Кендалл Дженнер (22). Это первое появление модели на Неделях моды после модельного скандала — в Нью-Йорке ее не было даже на Marc Jacobs (а его она обычно не пропускает).

#KendallJenner on the runway for the finale of @RiccardoTisci17’s debut show, ‘Kingdom’. #BurberryShow #LFW #ShotOniPhoneXS

A post shared by Burberry (@burberry) on Sep 17, 2018 at 9:48am PDT И вот, ворвалась. Да еще как красиво! Такое долгожданное первое шоу Тиши! Интересно, продолжит ли она ходить в Лондоне или будет поддерживать подружек Беллу (21) и Джиджи (на бэкстейдже).

Just a REMINDER ☝️That some of «THOSE GIRLS» who would do like 86 shows a season, not 30… «or whatever the fuck else those girls do»😼 didn’t have a luxury to say NO to jobs and be «super selective about what shows they do» in order to be able to BUILD their CAREERS during non-instagram days, and get «more power»💪 RESPECT ✊ and Thumbs Up 👍 for all the LADIES who went and still are going thru those days of hard WORK, surviving on two hours of sleep in models apartment, coffee and backstage food. 🤝🥂 #thosegirls

A post shared by Vlada (@vladaroslyakova) on Aug 20, 2018 at 6:53pm PDT Напомним, пару недель назад Кендалл дала скандальное интервью журналу LOVE, в котором заявила, что ей все равно, «что там делают другие девчонки», потому что ей даже 30 шоу за сезон сложно делать. На Дженнер ополчились «модели без привилегий», а российская топ-модель Влада Рослякова опубликовала 10 фото, на которых спит на бэкстейдже, и заявила, что во времена без «Инстаграма» «настоящие» модели готовы были и по 90 шоу делать, лишь бы их имя кто-то знал. Справедливо!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervyj-vyhod-kendall-dzhenner-na-podium-posle-skandala/