Карим Бензема: «Реал» — всегда фаворит"

Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что хочет забивать голы в каждой игре. Он также добавил, что считает «королевский клуб» фаворитом во всех матчах.

— В каждой игре я ставлю перед собой цель забивать голы, — приводит слова Бензема Mundo Deportivo. — С каждым годом я ощущаю все больше ответственности. Есть много сильных команд, но я всегда буду говорить, что «Реал» является фаворитом.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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