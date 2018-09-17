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Карим Бензема: «Реал» — всегда фаворит"
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Карим Бензема: «Реал» — всегда фаворит" 

Спорт-Экспресс + ещё 1 3 часа назад
Нападающий "Реала" Карим Бензема заявил, что хочет забивать голы в каждой игре. Он также добавил, что считает «королевский клуб» фаворитом во всех матчах.
— В каждой игре я ставлю перед собой цель забивать голы, — приводит слова Бензема Mundo Deportivo. — С каждым годом я ощущаю все больше ответственности. Есть много сильных команд, но я всегда буду говорить, что «Реал» является фаворитом.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
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