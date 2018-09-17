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Центробанк ЕС показал новые банкноты номиналом €100 и 200
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Центробанк ЕС показал новые банкноты номиналом €100 и 200 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Центробанк Евросоюза продемонстрировал новые банкноты по сто и двести евро и сообщил, что купюры в 500 евро выпускать больше не станут.
Новые европейские деньги имеют улучшенную защиту от подделок, на них будет водяной знак с портретом царевны Европы и галограмма. Об этом сообщили в ходе презентации, которая прошла во Франкфурте-на-Майне с участием члена правления ЕЦБ Ива Мерша.
Правда, в оборот новые купюры попадут только через год — 28 мая 2019 года, говорится на сайте регулятора. Уточняется, что на деньгах будут рельефы и надписи, меняющие цвет при просматривании их под разными углами.
По словам Мерша, обыватели смогут легко проверить подлинность купюр, а мошенникам будет сложно их подделать. При этом старые деньги изымать из оборота не планируют — они будут вращаться, пока не обветшают. Также он рассказал, что наличные деньги, в том числе купюры по 100 евро, весьма популярны в мире. И их больше в обороте, чем банкнот по пять и десять евро.
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