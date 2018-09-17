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Чешского хоккеиста Глинку избили 15 человек. На его лицо страшно смотреть
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Чешского хоккеиста Глинку избили 15 человек. На его лицо страшно смотреть 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Чешского нападающего хоккейного клуба «Дукла» Михала Глинку избила группа из пятнадцати человек. Игрок в течение нескольких дней не выходил на связь. Теперь хоккеист рассказал, что стал жертвой нападения.
«Полиция Чехии будет расследовать это дело. На меня и двух моих друзей напали. У меня сотрясение мозга, сломанный нос, гематома и повреждение правого глаза. Я не мог хорошо спать, но сейчас уже немного лучше. Если бы мы не смогли ускользнуть, вероятно, было бы ещё хуже», — передаёт слова Михала Глинки официальный сайт клуба.
27-летний Глинка выступал за чешские клубы «Витковице», «Оломоуц», «Шумперк» и «Дуклу», вместе с которой покинул чешскую Экстралигу. В нынешнем сезоне провёл 3 матча, где набрал 3 очка (2+1).
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