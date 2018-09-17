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Лексаков: в монологе тренера из сериала «Большая игра» не всё истина
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Лексаков: в монологе тренера из сериала «Большая игра» не всё истина 

Чемпионат.com 2 часа назад
Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков прокомментировал резонансный монолог тренера из сериала «Большая игра».
«Ни разу не слышал, чтобы в школах давали взятку за то, чтобы игрока поставили в состав. В монологе из сериала «Большая игра» не всё истина. Но есть примеры, которые действительно присутствуют в российском футболе и спорте. Не всегда карьерами игрока управляют профессиональные агенты. Они путают мозги нашим молодым дарованиям.
Конкретных примеров у меня нет. Но, к примеру, это может быть и внутри нашей страны. Если из клуба, который в Великих Луках, приглашают в «Динамо», то агент может сказать, что лучше идти в условный «Ростов», потому что там больше заплатят и так далее. Игроки могут вестись на это.
Одно из зол юношеского футбола — влияние букмекерских контор. Немыслимо, чтобы молодые футболисты имели возможность ставить в разных конторах на точный счёт и так далее. В линиях появляются игры команд 14 лет, 13 лет и так далее. А конторы никак не отслеживают и не запрещают детям ставить на матчи», — сказал Лексаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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