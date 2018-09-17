Лексаков: в монологе тренера из сериала «Большая игра» не всё истина

«Ни разу не слышал, чтобы в школах давали взятку за то, чтобы игрока поставили в состав. В монологе из сериала «Большая игра» не всё истина. Но есть примеры, которые действительно присутствуют в российском футболе и спорте. Не всегда карьерами игрока управляют профессиональные агенты. Они путают мозги нашим молодым дарованиям.

Конкретных примеров у меня нет. Но, к примеру, это может быть и внутри нашей страны. Если из клуба, который в Великих Луках, приглашают в «Динамо», то агент может сказать, что лучше идти в условный «Ростов», потому что там больше заплатят и так далее. Игроки могут вестись на это.