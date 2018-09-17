Турчак назвал второй тур выборов в Приморье серьезным сигналом для ЕР

"Второй тур выборов губернатора Приморского края прошел в условиях высочайшей конкуренции", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака. По его словам, то, что кандидат от ЕР Андрей Тарасенко побеждает, но с минимальным отрывом, — «серьезный сигнал для партии, для избранного губернатора, исполнительной власти Приморья».

"Люди ждут более энергичной и эффективной работы в регионе по решению текущих проблем, повышению качества жизни", — сказал Турчак.

Он призвал тщательно проверить все полученные жалобы на нарушения при подсчете голосов. «Единая Россия» больше всех заинтересована в легитимности прошедших выборов. Чистота и конкурентность выборов — необходимое условие доверия к победителю, основа его дальнейшей работы", — резюмировал Турцчак.