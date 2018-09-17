Волгоградского Стива Джобса поставили у педагогического университета

— Сейчас скульптура стоит в торговом центре «Пирамида», — раскрыл созданную в соцсетях интригу Сергей Давыдов.

— Сегодня Стив прогулялся возле педагогического университета. Меня часто спрашивали, почему же он? Все просто. Мои друзья, которые и выделил деньги на скульптуру, — его фанаты. У меня есть и спонсоры, которые готовы подарить эту работу городу.

Закончив фигуру легендарного американского бизнесмена, волгоградский художник загорелся новой идеей. Теперь Сергей Давыдов мечтает о том, чтобы в Волгограде появился парк скульптур.

— У меня, как у художника, есть предложение к Волгограду. Почему бы не создать парк скульптур? — размышляет Сергей Давыдов. — Он может состоять из работ, посвященных современникам, которые действительно как-то повлияли на нашу жизнь. Олимпийские чемпионки Елена Исинбаева Елена Слесаренко . Люди мирового уровня — такие, как Стив Джобс.

О скульптуре, посвященной создателю Apple, Сергей Давыдов еще на прошлой неделе рассказал в своих социальных сетях. Подогревая интерес горожан, художник так и не ответил о месте ее установки. Поклонникам американского бизнесмена Сергей ответил лишь, что двухметровая скульптура слеплена из полиэфирной смолы. На финишном этапе волгоградский Джобс покрылся слоем бронзовой краски.

Сергей Давыдов хорошо известен горожанам своими креативными и неоднозначными работами. Несколько месяцев назад самой обсуждаемой в городе темой стала его капуста, появившаяся во дворе больницы № 7. Увиденное навело горожан на эротические размышления.