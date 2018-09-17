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Каррагер: «Рэшфорду надо уходить из „МЮ“, если он не хочет стать Уэлбеком»
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Каррагер: «Рэшфорду надо уходить из „МЮ“, если он не хочет стать Уэлбеком» 

SPORT24.ru 46 минут назад
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер посоветовал Маркусу Рэшфорду покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Рэшфорд говорил, что хочет быть центрфорвардом. Возможно, теперь он изменил мнение и готов играть слева или справа. Но прорваться в «МЮ» сложнее всего из клубов топ-6. Я не говорю, что Моуринью не прав и должен ставить Рэшфорда вместо Лукаку. Не должен, Лукаку лучше.
Но если Рэшфорд хочет быть центрфорвардом, как ему им стать? Если он не хочет играть в центре, то пусть остается, но если хочет, то должен уйти. Мне нравится Дэнни Уэлбек и надеюсь, это не прозвучит неуважительно, но Рэшфорд не хочет стать Уэлбеком.
Уэлбек пришел в «МЮ» центрфорвардом, потом стал играть слева и справа, радуясь, что получает игровое время. А потом стал игроком замены и не получал игровых минут. Он перешел в «Арсенал» и там произошло то же самое. Он все еще игрок замены», — цитирует Каррагера Mirror.
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