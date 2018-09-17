«Жирона» была сильнее «Сельты» в результативном матче 

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Тоттенхэм - Ливерпуль: прогноз на главный матч тура

Лопетеги хотел бы видеть в "Реале" Маркоса Алонсо

Бэйл: "После ухода Роналду "Реал" стал работать как единый механизм"