«Жирона» была сильнее «Сельты» в результативном матче 

Четвёртый тур Примеры завершился результативным матчем с участием «Жироны» и «Сельты». Дубль Кристиана Стуани позволил хозяевам победить со счётом 3:2. «Жирондинцы» набрали 7 очков и догнали сегодняшнего соперника, не позволив коллективу из Виго догнать "Реал" на втором месте.
Протокол игры
Жирона
Сельта
(1:0) Стуани Кристиан 22'
34' Аспас Яго (1:1)
(2:1) Алькала Педро 37'
(3:1) Стуани Кристиан 56'
87' Буфаль Софьян (3:2)
Буну Яссин • Бернардо Эспиноса • Алькала Педро • Хуанпе Хуан • Pedro Porro • Соарес Дуглас 90' • Гранель Алекс • Адай Бенитес 84' (Муньеса Марк (84') • Порту Кристиан 88' (Гарсия Алеш (88') • Гарсия Борха I 67' (Робертс Патрик (67') • Стуани Кристиан
Запасные: Ираисос Горка • Думбия Сейду • Понс Пере • Монтес Эрик
Серхио Альварес II • Ронкалья Факундо • Кабраль Густаво 70' 90' • Араухо Нестор • Мальо Уго • Лоботка Станислав • Fran Beltran 70' 76' (Браис Мендес (76') • Алонсо Хуниор 46' (Буфаль Софьян (46') • Аспас Яго • Систо Пионе 66' (Эккерт Деннис (66') • Макси Гомес
Запасные: Йокушлу Окай • Рубен Бланко • Костас Давид • Мор Эмре
17 сентября. Стадион «Монтиливи» (Жирона).