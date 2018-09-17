«Брайтон» во втором подряд матче превратил 0:2 в 2:2

Боевой ничьей завершился заключительный матч пятого тура английской Премьер-лиги.

К средине второго тайма «святые» вели со счётом 2:0, но вскоре «чайки» отыграли один гол, а в концовке вырвали ничью. Примечательно, что команда Криса Хьютона превращает 0:2 в 2:2 во втором матче чемпионата кряду. Ранее ей это удавалось в домашней битве с «Фулхэмом».

"Саутгемптон" и «Брайтон» имеют по 5 очков после пяти туров и соседствуют во второй половине таблицы.

Протокол игры

Саутгемптон

Брайтон

(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 35'

67' Даффи Шейн (2:1)

17 сентября. Стадион «Сент-Мэрис» (Саутгемптон).