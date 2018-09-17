«Брайтон» во втором подряд матче превратил 0:2 в 2:2 

Боевой ничьей завершился заключительный матч пятого тура английской Премьер-лиги.
К средине второго тайма «святые» вели со счётом 2:0, но вскоре «чайки» отыграли один гол, а в концовке вырвали ничью. Примечательно, что команда Криса Хьютона превращает 0:2 в 2:2 во втором матче чемпионата кряду. Ранее ей это удавалось в домашней битве с «Фулхэмом».
"Саутгемптон" и «Брайтон» имеют по 5 очков после пяти туров и соседствуют во второй половине таблицы.
Протокол игры
Саутгемптон
Брайтон
(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 35'
(2:0) Ингс Дэнни 65'
67' Даффи Шейн (2:1)
90' Мюррей Гленн (2:2)
Маккарти Алекс 86' • Седрик Соареш 56' • Вестергор Янник • Худт Уэсли • Бертранд Райан • Эльюнусси Мохамед 76' (Уорд-Праус Джеймс (76') • Лемина Марио • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Редмонд Натан • Ингс Дэнни 84' (Дэвис Стивен (84') • Лонг Шейн 76' (Габбьядини Маноло (76')
Запасные: Йосида Майя • Остин Чарльз • Таргет Мэтт • Ганн Энгус
Райан Мэтью • Монтойя Мартин • Даффи Шейн • Данк Льюис • Бонг Гаэтан • Прёппер Дэви • Стивенс Дейл 77' • Биссума Ив 76' (Локадия Юрген (76' 90') • Кноккарт Антони 90' • Мюррей Гленн • Марч Соломон 71' (Джаханбакш Алиреза (71')
Запасные: Бруно Сальтор • Балогун Леон • Баттон Дэвид • Кайал Барам • Бернардо Фернандес
17 сентября. Стадион «Сент-Мэрис» (Саутгемптон).