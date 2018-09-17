«Брайтон» вырвал ничью у «Саутгемптона» 

«Саутгемптон» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:2). Голами в составе хозяев поля отметились полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг и нападающий Дэнни Ингс. У гостей отличился защитник Шэйн Даффи и форвард Гленн Маррей.
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5-й тур "Саутгемптон" — «Брайтон & Хоув» — 2:2 (1:0)
Голы: Хейбьерг, 35 (1:0). Ингс, 65 — с пенальти (2:0). Даффи, 67 (2:1). Маррей, 90+1 — с пенальти (2:2).
"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Вестергор, Худт, Хейбьерг, Лемина, Лонг (Уорд-Проуз, 76), Редмонд, Ингс (Дэйвис, 84), Эль-Юнусси (Габбьядини, 76).
"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Преппер, Стивенс, Марч (Джаханбахш, 71), Биссума (Локадиа, 76), Кноккарт, Маррей.
Предупреждения: Седрик Суариш, 56. Стивенс, 77. Маккарти, 86. Кноккарт, 90+1. Локадиа, 90+2.
Судья: Тэйлор 17 сентября. Саутгемптон. Стадион «St Mary's Stadium».
Саутгемптон — Брайтон & Хоув
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