«Пляжники» Гусев и Шустров выиграли этап чемпионата EEVZA в Сочи

Бронзовые призёры состоявшихся в 2018 году чемпионатов мира U19 и Европы U20 Алексей Гусев и Павел Шустров стали победителями этапа чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA), который проходил в Сочи.

Победители двух вышеупомянутых турниров Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов заняли только четвёртое место, уступив как в полуфинале, так и в матче за бронзу. Для них турнир в Сочи стал важным этапом соревновательной подготовки к III Всемирной Юношеской летней Олимпиаде, которая пройдёт в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Пляжный волейбол. Этап чемпионата EEVZA. Сочи Полуфиналы

Сергей Горбенко / Александр Лихолетов (Россия) — Дмитрий Веретюк / Денис Шекунов (Россия) — 2:1 (19:21, 21:10, 15:13).

Матч за бронзу

Королёв/Худяков — Веретюк/Шекунов — 2:1 (15:21, 21:16, 15:6).

Финал

Гусев/Шустров — Горбенко/Лихолетов — 2:1 (21:17, 21:18).