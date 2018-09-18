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«Пляжники» Гусев и Шустров выиграли этап чемпионата EEVZA в Сочи
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«Пляжники» Гусев и Шустров выиграли этап чемпионата EEVZA в Сочи 

Чемпионат.com 3 часа назад
Бронзовые призёры состоявшихся в 2018 году чемпионатов мира U19 и Европы U20 Алексей Гусев и Павел Шустров стали победителями этапа чемпионата Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEVZA), который проходил в Сочи.
Победители двух вышеупомянутых турниров Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов заняли только четвёртое место, уступив как в полуфинале, так и в матче за бронзу. Для них турнир в Сочи стал важным этапом соревновательной подготовки к III Всемирной Юношеской летней Олимпиаде, которая пройдёт в октябре в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Пляжный волейбол. Этап чемпионата EEVZA. Сочи Полуфиналы
Сергей Горбенко / Александр Лихолетов (Россия) — Дмитрий Веретюк / Денис Шекунов (Россия) — 2:1 (19:21, 21:10, 15:13).
Алексей Гусев / Павел Шустров (Россия) — Пётр Королёв / Максим Худяков (Россия) — 2:1 (16:21, 24:22, 18:16).
Матч за бронзу
Королёв/Худяков — Веретюк/Шекунов — 2:1 (15:21, 21:16, 15:6).
Финал
Гусев/Шустров — Горбенко/Лихолетов — 2:1 (21:17, 21:18).
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