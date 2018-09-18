В Вешняках откроется окружная баскетбольная площадка

В Вешняках вскоре откроется уникальная баскетбольная площадка окружного значения.

Подобного рода площадок в Москве будет всего две. Одна из них расположена в нашем районе.

Её строительство стартовало в конце августа. Работы взял под контроль заместитель префекта ВАО Алексей Беляев . Он сообщил, что проектированием площадки занималась Российская федерация баскетбола, развивающая данный вид спорта в нашей стране. Возводимый объект будет обладать 14-слойным износоустойчивым покрытием, на нем установят профессиональные баскетбольные кольца.

Открытие баскетбольной площадки состоится 22 сентября в 12:00. Помимо стритбольного матча с участием «звёзд» баскетбола всех пришедших ожидает автограф-сессия с заслуженным мастером спорта России, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко , различные мастер-классы и бесплатная пицца от спонсора мероприятия Papa Johns. Для зрителей и участников подготовлены подарки и памятные призы.

Алексей Беляев отметил, что эта площадка должна стать центром притяжения для всех баскетболистов Восточного округа.

Открытие площадки пройдёт по адресу: ул. Вешняковская, д. 1 корп. 1.