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В Вешняках откроется окружная баскетбольная площадка
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В Вешняках откроется окружная баскетбольная площадка 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках вскоре откроется уникальная баскетбольная площадка окружного значения.
Подобного рода площадок в Москве будет всего две. Одна из них расположена в нашем районе.
Её строительство стартовало в конце августа. Работы взял под контроль заместитель префекта ВАО Алексей Беляев. Он сообщил, что проектированием площадки занималась Российская федерация баскетбола, развивающая данный вид спорта в нашей стране. Возводимый объект будет обладать 14-слойным износоустойчивым покрытием, на нем установят профессиональные баскетбольные кольца.
Открытие баскетбольной площадки состоится 22 сентября в 12:00. Помимо стритбольного матча с участием «звёзд» баскетбола всех пришедших ожидает автограф-сессия с заслуженным мастером спорта России, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, различные мастер-классы и бесплатная пицца от спонсора мероприятия Papa Johns. Для зрителей и участников подготовлены подарки и памятные призы.
Алексей Беляев отметил, что эта площадка должна стать центром притяжения для всех баскетболистов Восточного округа.
Открытие площадки пройдёт по адресу: ул. Вешняковская, д. 1 корп. 1.
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