Было — стало: чем жила и как выглядела Анастасия Шубская до встречи с Александром Овечкиным

Это сейчас Анастасия — примерная жена и мать новорожденного сына хоккеиста Александра Овечкина. А еще несколько лет назад до встречи со спортсменом дочь актрисы Веры Глаголевой вела абсолютно другой образ жизни. 10 лет назад Шубская пробовала свои силы в кино. Вместе с мамой она сыграла одну из ролей в сериале «Женщина желает знать..». Тогда Анастасия выглядела вот так.

А в 2011 году Анастасия была вот такой.

Позже она решила попробовать себя в модельной индустрии. Она много снималась и выходила на подиумы. В то время Анастасия могла позволить себе вот такие съемки.

Шубская долгое время была одной из самых завидных невест и очень капризной. До Овечкина она встречалась с финансистом Артемом Большаковым. Молодой человек сделал ей предложение, она согласилась, но в итоге свадьба не состоялась. В 2015 году Шубская рассекретила свой роман с капитаном клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Молодые люди познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине, но взаимная симпатия у них возникла лишь через семь лет.

Поговаривают, сногсшибательная внешность Анастасии — не совсем дар природы. По мнению некоторых, в том числе и пластических специалистов, Шубская все-таки поработала над собой у хирургов. В частности ее подозревают в пластике носа, коррекции овала лица и увеличении губ. Как бы то ни было, сама Анастасия ничего не комментирует по этому поводу. А если же изменения в ее внешности и имели место быть, то стоит отдать должное профессионалам своего дела, которые лишь улучшили природную красоту девушки, сохранив ее очарование.

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Фото:Instagram