«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Вулверхэмптон» на «Олд Траффорд» 

В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1.
У «Манчестер Юнайтед» голом отметился Фред (18-я минута). В составе «Вулверхэмптона» отличился Жоау Моутинью (53).
Отметим, что на встрече присутствовал легендарный наставник «МЮ» Алекс Фергюсон — впервые после операции.
После этой встречи «Манчестер Юнайтед» набрал десять очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», имея в активе девять баллов, расположился на десятом месте.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 29 сентября в гостях встретится с «Вест Хэмом», а «Вулверхэмптон» в тот же день на своем поле сыграет против «Саутгемптона».