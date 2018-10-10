Олимпийский чемпион сделал вид, что не знает Кокорина и Мамаева 

Российский борец классического стиля и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин отказался комментировать инцидент с участием нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "РИА Новости".
Карелин не хотел высказаться относительно поведения футболистов, поэтому сделал вид, что не знает их.
"А кто эти люди? Чемпионы мира? Мы о ком сейчас говорим? О чемпионах мира или нет? Тогда я не знаю, кто это. Я думаю, их поведение не имеет никакого отношения к спорту, а тем более к физкультуре. Может, их все знают и теперь на все лады обсуждают, но между теми, кого "все знают", и действительно маститыми спортсменами есть очевидная разница", — заявил олимпийский чемпион.
Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и полузащитник "горожан" могут быть дисквалифицированы пожизненно решением Российского футбольного союза (РФС).