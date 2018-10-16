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Избитый Мамаевым Пак не стал предъявлять обвинений
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Избитый Мамаевым Пак не стал предъявлять обвинений 

Рамблер + ещё 69 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак заявил об отсутствии претензий к футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву, одному из подозреваемых по делу о двух драках в центре Москвы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на адвоката чиновника Наталью Шатихину.
Она подтвердила информацию об очных ставках, прошедших во вторник между ее клиентом и подозреваемыми.
«В отношении действий Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Паку он не участвовал», — сказала Шатихина.
По ее словам, речи о мировом соглашении не идет, следственные действия продолжаются.
Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что Пак не имеет претензий к его подзащитному. По словам адвоката, на очной ставке Мамаев принес потерпевшим свои извинения и выразил желание компенсировать моральный и материальный ущерб.
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