Избитый Мамаевым Пак не стал предъявлять обвинений

Глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак заявил об отсутствии претензий к футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву , одному из подозреваемых по делу о двух драках в центре Москвы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на адвоката чиновника Наталью Шатихину.

Она подтвердила информацию об очных ставках, прошедших во вторник между ее клиентом и подозреваемыми.

«В отношении действий Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Паку он не участвовал», — сказала Шатихина.

По ее словам, речи о мировом соглашении не идет, следственные действия продолжаются.