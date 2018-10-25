Где окажется Массимо Каррера после увольнения из «Спартака»

У Массимо Карреры, уволенного с поста главного тренера «Спартака» , есть несколько вариантов продолжения карьеры. Итальянец может остаться в России и при определённых обстоятельствах возглавить московский «Локомотив» или тульский «Арсенал». А также вернуться в Европу, чтобы принять «Аталанту» или помочь соотечественнику Антонио Конте, которого прочат в мадридский «Реал» . Не исключён и вариант, при котором Каррера отправится покорять чемпионат Катара.

«Арсенал» (Тула, Россия)

Одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака» является Олег Кононов . Источники, близкие к столичному клубу, и ведущие российские СМИ уверены, что нынешний наставник тульского «Арсенала» в ближайшие дни пойдёт на повышение и возглавит красно-белых.

В таком случае перед Массимо Каррерой открывается дорога на юг. Искать нового тренера тулякам будет негде — других свободных сильных специалистов в России нет, а всегда выручающий провинциальные команды Миодраг Божович уже занят в «Крыльях Советов». Черногорец подменил на этом посту Андрея Тихонова , но если его кандидатура и всплывёт, то будет проигрывать Каррере.

Для итальянца тульский «Арсенал» — вполне достойный вариант. Да, амбиции у «канониров» ниже, чем у «Спартака». В нынешнем сезоне команда пока не определилась, за что она борется — за выживание или за еврокубки, как это было в прошлом году, когда несколько месяцев за команду выступал Артём Дзюба . Сейчас «Арсенал» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт на пять очков от зоны Лиги Европы и «Спартака».

Впрочем, любой специалист, чей статус далёк от звёздного, относится с пониманием к необходимости сделать небольшой шаг назад, после того как его уволили за «неудовлетворительные результаты». Тем более что текущее отставание «Спартака» на одно очко от второго места в национальном чемпионате всё равно невозможно считать таковым. Это должны понимать в любом клубе.

Каррера сделал себе имя, когда принял москвичей после отставки Дмитрия Аленичева и сразу привёл команду к долгожданному чемпионству. Так высоко «Арсенал» вряд ли метит, но хуже после потенциального ухода Кононова Каррера точно не сделает. Да и отсутствие давления в регионе, возможно, поможет наставнику гораздо быстрее выстроить отношения с новым коллективом.

«Локомотив» (Москва, Россия)

Каррера может вообще никуда не уезжать из Москвы и продолжать заниматься тренерской деятельностью. Третье поражение подряд в Лиге чемпионов должно ещё сильнее ослабить позиции Юрия Сёмина в «Локомотиве». Когда руководство железнодорожников всё-таки возьмёт пример с земляков из Тушина, итальянец станет очевидным кандидатом на замену ветерана тренерского цеха.

Фанатам «Спартака» будет трудно смириться с мыслью, что их недавний любимец теперь будет тренировать одного из принципиальных соперников. Но, во-первых, он всё-таки переходит не в ЦСКА и не в «Динамо», которые для спартаковских болельщиков являются более серьёзными раздражителями, а во-вторых — из уважения к заслугам Карреры они должны разрешить ему сделать свой выбор. В-третьих, вариант с «Локомотивом» для итальянца всё-таки предпочтительнее, чем с тульским «Арсеналом».

Конечно, в первую очередь для этого должна состояться отставка самого Сёмина, и она может оказаться более неожиданной, чем увольнение Карреры из «Спартака». Оба тренера поднялись одинаково высоко в турнирной таблице чемпионата России и одинаково плохо выступали в Европе. При этом у Сёмина нет никаких явных конфликтов с игроками — эпизод с Мануэлом Фернандешем в матче с «Порту» всё-таки показательным не является.

«Аталанта» (Бергамо, Италия)

В сентябре этого года большой переполох вызвали слова Карреры о том, что он ждёт звонка из «Аталанты» и не откажет клубу, если его пригласят на должность главного тренера. Позднее выяснилось, что интервью итальянца, в котором он об этом заявлял, не совсем точно перевели с родного языка. Однако даже после опровержения основной посыл изречения тренера остался тем же — Каррера всё ещё симпатизирует клубу, в котором провёл большую часть своей игровой карьеры.

У «Аталанты» сейчас непростые времена. Последние два года клуб из Бергамо был очень заметен в Италии — команда занимала четвёртое и седьмое места в Серии А, благодаря чему главный тренер Джан Пьеро Гасперини был объявлен легендой. Но в нынешнем сезоне он едва ли справляется со своей работой. «Аталанта» не прошла квалификацию в Лиге Европы и одержала всего две победы в чемпионате страны. Королева провинциалов располагается лишь на 15-й строчке турнирной таблицы, возвышаясь над зоной вылета всего на три очка.

Какими бы ни были заслуги Гасперини перед скромной командой, которую он вывел на европейскую арену спустя четверть века, нынешние результаты обескураживают. А ведь летом руководство клуба не бездействовало на трансферном рынке и набрало немало игроков в аренду, в том числе заняла у «Зенита» Эмилиано Ригони, который мигом стал вторым бомбардиром команды в сезоне.

Позиции Гасперини в «Аталанте» сильны, а болельщики его по-прежнему любят, но Каррера вполне способен вдохнуть новую жизнь в поникшую команду, и исправлять ситуацию нужно сейчас, пока всё не стало только хуже. Каррере придётся непросто, но союзники в Бергамо у него уже есть — там играет Марио Пашалич , который прошлый сезон провёл в «Спартаке» и не мог жаловаться на отсутствие внимания со стороны итальянского специалиста.

«Реал» (Мадрид, Испания)

Массимо Каррера вполне может оказаться и в мадридском «Реале». Правда, нужно сразу оговориться, что не на должности главного тренера. Ходит много разговоров о том, что испанский клуб возглавит другой итальянский специалист — Антонио Конте, у которого Каррера был помощником в «Ювентусе» и в сборной Италии. Они проработали вместе пять лет, и их дуэт добился немалых успехов — трижды побеждал в Серии А и дошёл до четвертьфинала Евро-2016.

То, что дни Хулена Лопетеги в «Реале» давно сочтены, ни для кого не секрет. Команда показывает ужасные результаты и недавно обновила собственный антирекорд по продолжительности серии без забитых мячей. В чемпионате Испании мадридцы занимают седьмое место, уступая «Барселоне» четыре очка после девяти туров. Разрыв может увеличиться уже в ближайшие выходные — 28 октября на «Камп Ноу» состоится эль-класико. Вполне вероятно, что поражение в принципиальном матче, в котором не сыграет Лионель Месси , окончательно определит судьбу Лопетеги.

Конте является одним из фаворитов в борьбе за то, чтобы занять кресло в «Реале». Итальянец уже давно получил статус элитного тренера, которому рады в любом европейском гранде. Последние три месяца он отдыхал после увольнения из «Челси», с которым выиграл чемпионат Англии в 2017 году и Кубок страны в минувшем сезоне.

В этой схеме остаётся одно неизвестное — согласится ли сам Каррера на то, чтобы вернуться в качестве помощника. С одной стороны, он может оказаться в «Реале», и от такого предложения не отказываются. С другой, он уже попробовал себя в роли самостоятельного наставника и вряд ли горит желанием оказаться за спиной другого специалиста, пускай и своего давнего друга.

Чемпионат Катара

По информации RT, Каррера прошлой зимой получал предложения из Катара. В местном чемпионате главными тренерами работают исключительно зарубежные специалисты, такие как Кристиан Гуркюфф , Хосе Мурсия и Серхио Батиста. Наверняка итальянца ещё не забыли, и он в такой компании точно бы не затерялся.

Плюсы работы в Катаре очевидны — Каррера сможет рассчитывать на высокую зарплату и не будет испытывать давления со стороны болельщиков и прессы. Любому любителю футбола должно быть интересно понаблюдать, как маленький эмират готовится к чемпионату мира 2022 года, и работа в местном клубе подарит прекрасную возможность для этого.

Но и минусы нельзя не замечать. Из стран Персидского залива уже не возвращаются на большую европейскую арену. Если Каррера ещё лелеет мечту возглавить «Ювентус», то ему лучше оставаться на виду в Старом Свете.