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Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 14-го тура РПЛ
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Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 14-го тура РПЛ 

ТАСС + ещё 351 13 ноября 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом 14-го тура чемпионата России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».
В минувшем туре армейцы встречались с лидером чемпионата петербургским "Зенитом" и победили на своем поле со счетом 2:0. Чалов открыл счет на 15-й минуте, а на 26-й сделал голевую передачу на партнера по команде Арнора Сигурдссона.
Чалов забил свой девятый гол в чемпионате и упрочил лидерство в гонке бомбардиров, при этом четыре его мяча в сезоне оказались победными.
В голосовании за лучшего игрока тура 20-летний Чалов набрал 10 290 голосов (62,26%). Он опередил форварда «Арсенала» Луку Джорджевича (1 421 голос, 8,6%) и вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме (1 397 голосов, 8,45%).
Голосование болельщиков проходит в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте» совместно с «Матч ТВ».
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