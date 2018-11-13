Футболист ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 14-го тура РПЛ

МОСКВА, 13 ноября. / ТАСС /. Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом 14-го тура чемпионата России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».

В минувшем туре армейцы встречались с лидером чемпионата петербургским "Зенитом" и победили на своем поле со счетом 2:0. Чалов открыл счет на 15-й минуте, а на 26-й сделал голевую передачу на партнера по команде Арнора Сигурдссона.

Чалов забил свой девятый гол в чемпионате и упрочил лидерство в гонке бомбардиров, при этом четыре его мяча в сезоне оказались победными.

В голосовании за лучшего игрока тура 20-летний Чалов набрал 10 290 голосов (62,26%). Он опередил форварда «Арсенала» Луку Джорджевича (1 421 голос, 8,6%) и вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме (1 397 голосов, 8,45%).

Голосование болельщиков проходит в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте» совместно с «Матч ТВ».