Роналду стал самым популярным человеком в Instagram

Португалец обошел Селену Гомез истал лидером по числу подписчиков в Instagram.

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в соцсети Instagram.

В понедельник, 29 октября, количество его подписчиков превысило 144 млн 331 тыс. Ранее рекордным количеством фолловеров обладала американская певица Селена Гомез с 144 млн подписчиков.

Ранее сообщалось, что нападающий стал первым в истории футболистом, забившим четыреста мячей в сильнейших чемпионатах Европы.

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», а также пятикрастный победитель Лиги чемпионов и победитель первенства Европы.