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Роналду стал самым популярным человеком в Instagram
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Роналду стал самым популярным человеком в Instagram 

ТК «Звезда» + ещё 12 30 октября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Португалец обошел Селену Гомез истал лидером по числу подписчиков в Instagram.
Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в соцсети Instagram.
В понедельник, 29 октября, количество его подписчиков превысило 144 млн 331 тыс. Ранее рекордным количеством фолловеров обладала американская певица Селена Гомез с 144 млн подписчиков.
Ранее сообщалось, что нападающий стал первым в истории футболистом, забившим четыреста мячей в сильнейших чемпионатах Европы.
Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», а также пятикрастный победитель Лиги чемпионов и победитель первенства Европы.
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