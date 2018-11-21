Итоги группового турнира Лиги наций. Что ждёт Россию?

Кто поборется за победу в Лиге наций? Кто вылетел и кто поднялся в другие дивизионы? Ответы — в этом тексте.

Кто поборется за победу в Лиге наций?

Борьбу за победу в Лиге наций продолжат сборные, которые выиграли свои группы в высшем дивизионе — Лиге А. Даты и место проведения финальной стадии турнира уже известны: полуфиналы пройдут в Португалии 5-6 июня 2019 года, а финал — 9-го числа. Пары определятся в результате жеребьёвки, которая состоится 3 декабря в Дублине.

Победителем группы 1 стала сборная Нидерландов. Благодаря ничьей, которую они добыли в сумасшедшей концовке выездного матча с Германией (2:2), голландцы при равенстве очков опередили по дополнительным показателям Францию. В группе 2 Швейцария в схожей ситуации обошла Бельгию за счёт того, что разгромила полуфиналиста ЧМ-2018 дома в последнем туре — 5:2. В группе 3 достаточно уверенно победила Португалия, а в группе 4 сборная Англии на одно очко превзошла Испанию.

Интересно, что самой результативной командой группового этапа Лиги А стала Швейцария, забившая 14 голов. Швейцарцы и очков набрали больше, чем другие победители групп. Но фаворитом финальной стадии наверняка будут её хозяева португальцы, тем более в их состав должен добавиться пропустивший квалификацию Криштиану Роналду

Кто ещё счастливчики и неудачники группового этапа?

Лигу А покинут сборные, занявшие последние места в своих группах — это Германия, Исландия, Польша и Хорватия. Худший результат показали исландцы, не набравшие ни одного очка в противостоянии со Швейцарией и Бельгией. Они и забили меньше всех — лишь один гол. Значит, рано ещё Исландии в элиту. Неудачников заменят в высшем дивизионе победители групп в Лиге В. К сожалению, одной из этих команд стала сборная Швеции, а не России. Мы остаёмся на том же уровне и ждём немцев. Помимо шведов наверх идут Украина, Босния и Герцеговина, а также Дания.

Такой же обмен произойдёт и между остальными дивизионами. Из Лиги В вылетели Словакия, Турция, Северная Ирландия и Ирландия. Их места займут победители групп Лиги С — Шотландия, Финляндия, Норвегия и Сербия. Стоит добавить, что в Лиге В наибольшее количество очков набрала Босния и Герцеговина (10), а меньше всех — Северная Ирландия (0). Самой результативной командой оказался Уэльс, забивший всего-то шесть голов за четыре тура, а худшая атака была у Ирландии — один мяч.

Из Лиги С вылетели Албания, Эстония, Словения и Литва. Теперь они будут выступать в слабейшем дивизионе. Победители групп в Лиге D переезжают на «третий этаж» — это Грузия, Беларусь, Косово и Македония. Самой слабой сборной Лиги наций стала Сан-Марино. Это единственная команда без очков и без голов в Лиге D.

Как будет проходить отбор к Евро-2020 через Лигу наций?

Лига наций — часть квалификации Евро-2020. Напомним, что прямые путёвки на чемпионат Европы заработают сборные, занявшие первые и вторые места в 10 группах отборочного цикла. Ещё четыре места будут разыграны в стыковых матчах по олимпийской системе. Жеребьёвка «стыков» состоится 22 ноября 2019 года, когда завершится квалификация Евро-2020, а сами стыковые матчи состоятся с 26 по 31 марта 2020 года.

По регламенту каждый дивизион Лиги наций получает по одной путёвке на чемпионат Европы. В «идеальной» ситуации в полуфиналах встречаются победители групп. То есть в Лиге А за место на Евро-2020 должны побороться Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия. В Лиге В — Босния и Герцеговина, Украина, Швеция и Дания. В Лиге С — Шотландия, Финляндия, Норвегия и Сербия. В Лиге D — Грузия, Беларусь, Косово и Македония. Но понятно, что многие из этих сборных отберутся на чемпионат Европы через его квалификацию. В таком случае их в «стыках» заменят те, кто финишировал ниже. К примеру, если Швеция выйдет на Евро-2020, а Россия не сможет, то наша команда заменит шведов в плей-офф.

Учитывается и такой вариант, при котором в каком-то дивизионе (скорее всего, в Лиге А) не хватит сборных для участия в стыковых матчах. Свободное место займёт команда с лучшим рейтингом из следующего по уровню дивизиона — естественно, кроме победителей групп, которые останутся в плей-офф своей Лиги. Иными словами, теоретически Россия может поспорить за выход на Евро-2020 с представителями элиты.