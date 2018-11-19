«Закрыть все клубы»: Хабиб отреагировал на убийство росгвардейца

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не остался в стороне от резонансного происшествия в одном из увеселительных заведений Дагестана: ранним воскресным утром, 18 ноября, там был застрелен сотрудник Росгвардии. По информации ТАСС,

главным подозреваемым в убийстве является чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев — бывший ученик отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

Высказываясь по поводу трагедии, боец UFC задал риторический вопрос: «Какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?»

Также Орел отметил, что полностью поддерживает общественного деятеля Эльдара Иразиева , который ранее призвал закрыть подобные заведения на территории Дагестана.

В своем инстаграме Нурмагомедов разместил видео с обращением Иразиева. Мужчина обвиняет владельцев ночных клубов в том, что они зарабатывают «грязные деньги», а затем «кормят своих детей», пока в принадлежащих им заведениях происходят «перестрелки и поножовщины».

«Мы, жители Дагестана, сегодня проснулись с плохой новостью: в ночном клубе в Махачкале убили молодого парня. Видный, симпатичный — и вот так получилось…

Я хотел бы обратиться, пользуясь случаем, ко всем владельцам ночных клубов Дагестана. Многих из вас я знаю вживую, у нас довольно хорошие отношения… Но оставьте вы это грязное дело.

Это ж не первое убийство, перестрелка, поножовщина. И вот эти грязные деньги вы несете в семью, потом кормите своих детей. Это неправильно», —

Также общественный деятель предложил открыть на месте этого заведения детский клуб и пообещал, что будет активно продвигать его, чтобы «сменить плач матерей детским смехом».

«Уже не первая же мама плачет после ваших клубов. Вы деньги зарабатываете, а другие страдают. Алкоголь рекою, развратные женщины. В итоге перестрелка, драка и так далее, и так далее…» — отметил Иразиев.

Не все подписчики Хабиба согласились с такой точкой зрения.

«Сам за деньги дерешься. Владельцы клуба, как и владельцы спортзала, деньги зарабатывают. Кому-то нравится спортзал, а кому-то спортбар.

Везде надо вести себя как подобает. А если бы конфликт произошел в театре или на свадьбе в банкетном зале, или в зале ММА, тоже закрывать? Это глупо»,

— написал пользователь durov_123 в комментариях под постом спортсмена.

Однако большинство подписчиков все же отметили, что «это очень правильные слова».

Полиция Республики Дагестан в данный момент устанавливает все обстоятельства роковой перестрелки. Представитель пресс-службы местного управления Росгвардии сообщил, что инцидент произошел после того, как лейтенант попытался прекратить разборки нескольких посетителей ночного клуба.

«Сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт находящихся там людей.

В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение», — цитирует слова сотрудника пресс-службы «Интерфакс»

Главный подозреваемый в убийстве Шахбан Мачиев является многократным победителем республиканских и международных соревнований по рукопашному бою, а также по боевому самбо.

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов упоминал его в интервью 2012 года как одного из своих успешных учеников.

«Отмечу призеров чемпионата мира: Муслим Учакаев, Абдурахман Нурмагомедов Шахбан Мачиев. Кого не вспомнил — прошу не обижаться», — приводит слова тренера портал mixfight.ru.

Российский боец UFC Рустам Хабилов , знакомый с Мачиевым, был удивлен произошедшим и отметил, что в личном общении спортсмен казался вполне адекватным человеком.

«С Шахбаном, конечно, мы пересекались — вместе раньше тренировались. О том, что произошло в Махачкале, сам только что узнал, потому что нахожусь в Осетии. Не думаю, что человек просто так будет совершить что-то подобное. Нужно опросить людей, которые были там. Может, есть очевидцы.

Шахбан — хороший парень. Нормальный и адекватный. Никогда не видел, чтобы он делал что-то безумное.

Давно ли общались последний раз? Около года назад, наверное. Дома не бываю — постоянно в разъездах, на сборах», — цитирует Хабилова Sport24.

По данным СМИ, именно Мачиев был ранен ответным огнем сотрудника Росгвардии и в настоящее время находится в больнице, где приходит в себя после операции. Также в деле появились новые подозреваемые — братья Магомед и Хаскил Якубовы, которые также являются спортсменами.

Следственное управление Следственного комитета по республике Дагестан сообщило, что было возбуждено уголовное дело «по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)».

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