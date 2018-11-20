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В Сети появились интимные снимки певицы Рианны
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В Сети появились интимные снимки певицы Рианны 

WMJ.ru + ещё 2 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
В Сети появились пикантные снимки 30-летней Рианны.
Хакеры продолжают атаковывать голливудских звезд. На этот раз их жертвой снова стала певица Рианна. В свое время она уже становилась жертвой злоумышленников, а на этот раз в Сети появились ее новые интимные фото. На кадрах полностью обнаженная певица позирует в студии звукозаписи. Кто был автором снимков не уточняется. Сама РиРи не комментирует слив снимков. Внимательные поклонники заметили, что фотографии, вероятно, не новые: на снимках фигура певицы выглядит подтянутой, а в последнее же время Рианна заметно набрала лишние килограммы.
Напомним, ранее жертвами хакеров становились Майли Сайрус, Стелла Максвелл, Кристен Стюарт, Тайгер Вудс, Линдси Тонн и многие другие звезды. После этого инцидента Тайгер Вудс обратился к адвокатам, чтобы они урегулировали вопрос с интимными публикациями. Получилось ли ему добиться справедливости, не уточняется.
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Фото:Instagram
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