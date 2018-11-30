Глушаков рассказал об атмосфере в «Спартаке»

"Мы все дружим, друг за друга. Если не будем дружить и поддерживать друг друга, то результата не будет", — цитирует Глушакова "Чемпионат.com"

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и австрийским «Рапидом» фанат красно-белых Мирослав Голунов выбежал на поле и спровоцировал потасовку с Глушаковым.

Встреча между «Спартаком» и «Рапидом», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.