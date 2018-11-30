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Глушаков рассказал об атмосфере в «Спартаке» 

Газета.Ru + ещё 4 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал об атмосфере внутри команды.
"Мы все дружим, друг за друга. Если не будем дружить и поддерживать друг друга, то результата не будет", — цитирует Глушакова "Чемпионат.com".
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и австрийским «Рапидом» фанат красно-белых Мирослав Голунов выбежал на поле и спровоцировал потасовку с Глушаковым.
Встреча между «Спартаком» и «Рапидом», прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее бывший теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников перевел 30 тысяч рублей напавшему на Глушакова фанату.
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Денис Глушаков , Евгений Кафельников , Спартак , Газета.Ru , Чемпионат.com , Прочее
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