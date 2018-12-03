Защитник «Флуминенсе» может перейти в «Спартак» 

Защитник «Флуминенсе» Айртон Лукас попал в сферу интересов московского «Спартака», сообщает Globoesporte.
По информации издания, за трансфер 21-летнего футболиста «красно-белые» заплатят около 7 миллионов евро, из которых 3,5 миллиона достанутся «Флуминенсе», так как клуб владеет лишь 50 процентами спортивных прав на игрока.
В ближайшее время Лукас пройдет медосмотр в Италии, после чего должен подписать контракт со «Спартаком».
В 2018 году Айртон Лукас сыграл 28 матчей за «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии.