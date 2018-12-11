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Совфед почтил память правозащитницы Алексеевой минутой молчания 

РИА Новости + ещё 38 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Члены Совета Федерации почтили во вторник на заседании память скончавшейся в субботу руководителя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.
В субботу в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.
"В Москве сегодня проходит прощание с, можно так сказать, руководителем правозащитного движения России Людмилой Алексеевой. Человеком, который всю свою жизнь посвятил защите прав, подвергавшимся гонениям, но, благодаря своему мужеству, никогда не поступавшимся принципами. Давайте почтим ее память минутой молчания", — обратилась к сенаторам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Людмила Алексеева родилась в 1927 году. Она была одним из самых авторитетных людей в правозащитных кругах. В годы хрущевской оттепели она оказалась в рядах советских диссидентов. Ее первые правозащитные выступления начались за десять лет до создания Московской Хельсинкской группы. В 1966 году она в числе других диссидентов выступила в защиту писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского, которых судили за публикацию своих произведений за границей.
В 1976 году Алексеева вошла в состав еще только создаваемой МХГ, а в 1996-м — возглавила ее.
На протяжении десяти лет она являлась членом комиссии по правам человека, позже преобразованной в президентский Совет по правам человека, но покинула его из-за несогласия с новой процедурой формирования совета. Ее дважды выдвигали на Нобелевскую премию мира. Алексеева была в десятке самых влиятельных женщин России, ей присуждали самые известные правозащитные награды и премии. -0-
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