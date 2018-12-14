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«Олимпиакос» не пустил «Милан» в плей-офф Лиги Европы 

РИА Новости + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Греческий «Олимпиакос» одержал победу над итальянским «Миланом» и пробился в плей-офф футбольной Лиги Европы.
Встреча шестого тура группы F, состоявшаяся в Пирее, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы забили Папе Абу Сиссе (60-я минута) и Костас Фортунис (81, с пенальти). Защитник «россонери» Кристиан Сапата на 70-й минуте поразил свои ворота, на 72-й — чужие.
В другом матче группы люксембургский «Дюделанж» на своем поле разошелся миром с испанским «Бетисом» (0:0), набрав первое очко в Лиге Европы.
В плей-офф турнира вышли «Бетис» (12 очков) и «Олимпиакос» (10), который обошел «Милан» (10) по дополнительным показателям, «Дюделанж» (1) занял последнее место в группе.
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