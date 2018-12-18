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Кокорину грозит крах спортивной карьеры 

Москва24 + ещё 6 4 часа назад
Фото: Москва24
Если нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который обвиняется в хулиганстве, не пройдет комплексную реабилитацию, его спортивная карьера подойдет к концу. Такое заявление сделал адвокат футболиста Андрей Ромашев, передает "Интерфакс".
Защитник сослался на мнение главного врача ФК. По утверждению Ромашева, у Кокорина есть признаки артрозного артрита. «Отсутствие возможности правильного восстановления может привести к ухудшению болезни и привести инвалидизации и к завершению спортивной карьеры», — отметил адвокат.
В заключении врача также сказано, что для лечения Кокорину нужно ежедневно заниматься в бассейне и на тренажерах.
18 декабря Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы адвокатов на продление ареста Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным и Александру Протасовицкому. Всех их заключили под стражу после того, как 8 октября молодые люди сначала избили водителя ведущей федерального канала, а затем подрались с двумя сотрудниками Минпромторга.
Защитники настаивают, что действия их клиентов стоит квалифицировать как побои и отрицают состав хулиганства. Адвокаты привели результаты экспертиз, показавшие, что компания причинил лишь небольшой вред здоровью потерпевших. По словам судью Любови Николенко, суд учтет данные экспертизы при вынесении итогового решения.
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