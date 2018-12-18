Кокорину грозит крах спортивной карьеры

Если нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин , который обвиняется в хулиганстве, не пройдет комплексную реабилитацию, его спортивная карьера подойдет к концу. Такое заявление сделал адвокат футболиста Андрей Ромашев, передает "Интерфакс"

Защитник сослался на мнение главного врача ФК. По утверждению Ромашева, у Кокорина есть признаки артрозного артрита. «Отсутствие возможности правильного восстановления может привести к ухудшению болезни и привести инвалидизации и к завершению спортивной карьеры», — отметил адвокат.

В заключении врача также сказано, что для лечения Кокорину нужно ежедневно заниматься в бассейне и на тренажерах.

18 декабря Мосгорсуд рассматривает апелляционные жалобы адвокатов на продление ареста Павлу Мамаеву , Александру и Кириллу Кокориным и Александру Протасовицкому. Всех их заключили под стражу после того, как 8 октября молодые люди сначала избили водителя ведущей федерального канала, а затем подрались с двумя сотрудниками Минпромторга

Защитники настаивают, что действия их клиентов стоит квалифицировать как побои и отрицают состав хулиганства. Адвокаты привели результаты экспертиз, показавшие, что компания причинил лишь небольшой вред здоровью потерпевших. По словам судью Любови Николенко, суд учтет данные экспертизы при вынесении итогового решения.