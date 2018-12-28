Говорят об Овечкине, а номер один — Кучеров! У него уже 60 очков

Российский форвард «Тампы» обошёл Рантанена и вышел на первое место в списке самых результативных игроков сезона.

В Национальной хоккейной лиге после рождественского перерыва возобновился регулярный чемпионат. И один из главных российских героев сезона Никита Кучеров великолепно начал новый отрезок сезона, внеся огромны вклад в победу «Тампы» над «Филадельфией». Перед матчем болельщики «молний» обращали внимание на то, что «Филадельфия» после тех изменений, которые произошли с командой по ходу «регулярки», находится на подъёме. В начале декабря у «оранжевых» был уволен генеральный менеджер Рон Хекстолл, а 17 декабря «на мороз» отправился главный тренер Дэйв Хекстол, которого заменил Скотт Гордон. При новом тренере хоккеисты «Флайерз» воспряли духом, выиграв три матча из четырёх. «Мы не ждём от „Филадельфии“ чего-то особенного, но готовимся внимательно. За две недели, которые были у Гордона, трудно радикально что-то изменить, на это просто не хватило бы времени. Можно изменить сочетания звеньев, но вся система останется прежней», — заметил до игры главный тренер «Тампы» Джон Купер.

TOP SHELF ONLY. 💥#PHIvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/k5YM5L9Jp1— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 28 декабря 2018 г. Кучеров начал матч против «Флайерз» на второй строчке бомбардирского списка, уступая сенсационному лидеру из «Колорадо» Микко Рантанену 2 очка (59 против 57). После того, как в середине первого периода «молнии» пропустили от Майкла Раффля, россиянин взял инициативу на себя, и спустя 3 минуты сравнял счёт, забросив свою 17-ю шайбу в сезоне.

Правда, до этого в дело пришлось вступать голкиперу «молний» Андрею Василевскому , который сохранил свою команду от крупных неприятностей. В середине первого периода у «Тампы» был удалён Тайлер Джонсон , а гости в большинстве создали потрясающий момент. Однако Василевский лишил «Филадельфию» верного гола, отразив сначала дальний бросок, а затем и добивание от Уэйна Симмондса , сыграв пяткой в своём фирменном стиле.

«Васи так хорош! Он очень талантливый, он борется за каждую шайбу. Это делает его особенным вратарём», — отметил одноклубник Янни Гурд.

На последней минуте стартового периода хозяева усилиями Брейдена Пойнта реализовали большинство, но «гол в раздевалку» не придал «Тампе» необходимой уверенности. Вскоре Клод Жиру восстановил равновесие, и лишь потрясающая «химия» Кучерова и капитана команды Стивена Стэмкоса помогла «Лайтнинг» вновь нажать на педаль газа. Стэмкос дважды подряд забивал с передач Никиты, который во втором голе капитана набрал своё 60-е очко и обогнал Рантанена в списке бомбардиров.

Шайба Джонсона, заброшенная перед вторым перерывом, помогла Кучерову набрать ещё один результативный балл за передачу, и должна была полностью успокоить болельщиков «Тампы», поскольку счёт 5:2 полностью располагал к уверенной концовке. Но третий период хозяева откровенно провалили, пропустив три гола подряд за 8 минут. Автором одной из них стал российский защитник «Флайерз» Иван Проворов , который отметил голом свой 200-й матч в НХЛ.

KILLER MAGIC. 💰#PHIvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/a6mbFuMDOo— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 28 декабря 2018 г. Справедливость восторжествовала в овертайме, который продлился 18 секунд. Алекс Киллорн по прозвищу Киллер поставил в матче точку, не дав «Филадельфии» шансов на чудесное обретение двух очков. «Тампа» за счёт этой победы стала первой командой лиги, которая набрала 60 баллов и возглавила общую турнирную таблицу. «Почему-то во многих матчах мы пропускаем первыми, а затем находим способ вернуться. Я не знаю, почему так. Но мы не слишком беспокоимся об этом. Посмотрим видео после матча, разберём ошибки», — спокойно заявил Киллорн после игры.

Что же до Кучерова, то он второй матч подряд набрал 4 и более очка — в предыдущей встрече с «Эдмонтоном» его копилка пополнилась на 5 баллов. Его результативная серия длится уже 9 матчей (5 голов, 14 передач), а в декабре он набрал 26 баллов и стал лучшим в истории клуба по количеству очков за один месяц. «Если честно, то после таких побед чувствуешь больше разочарования, а не радости. Мы провели ужасный третий период», — констатировал Стивен Стэмкос. «Да, так играть неприемлемо. Мы должны были управлять игрой и действовать в хорошем темпе все 60 минут», — добавил Кучеров.

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен в матче с «Вегасом» смог набрать лишь один результативный балл и остался на втором месте после Кучерова в споре бомбардиров.