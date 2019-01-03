Победитель «Голоса» рассказал о врождённой деформации

Победитель шоу «Голос. Перезагрузка» Петр Захаров рассказал, что у него врожденная деформация гортани. Об этом сообщает «СтарХит».

Как отмечается, диагноз ему поставили десять лет назад. Врачи запретили ему петь по медицинским показаниям.

"У меня был феномен: то я мог спеть замечательно, то совсем никак. При обследовании выяснилось, что у меня врожденная деформация гортани. Хрящевые соединения неправильно срослись, переплелись между собой, и из-за этого связки не так смыкаются", — пояснил Захаров.

Он добавил, что пытался заниматься другими профессиями, но все равно вернулся к любимому делу.

Ранее сообщалось, что стал известен победитель шоу «Голос».