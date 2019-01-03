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Победитель «Голоса» рассказал о врождённой деформации 

Газета.Ru + ещё 18 53 минуты назад
Фото: Первый канал/Twitter.com
Победитель шоу «Голос. Перезагрузка» Петр Захаров рассказал, что у него врожденная деформация гортани. Об этом сообщает «СтарХит».
Как отмечается, диагноз ему поставили десять лет назад. Врачи запретили ему петь по медицинским показаниям.
"У меня был феномен: то я мог спеть замечательно, то совсем никак. При обследовании выяснилось, что у меня врожденная деформация гортани. Хрящевые соединения неправильно срослись, переплелись между собой, и из-за этого связки не так смыкаются", — пояснил Захаров.
Он добавил, что пытался заниматься другими профессиями, но все равно вернулся к любимому делу.
Ранее сообщалось, что стал известен победитель шоу «Голос».
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