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«Салават Юлаев» сыграет в следующем Кубке Шпенглера 

Чемпионат.com + ещё 127 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Уфимский «Салават Юлаев» подписал договор об участии в Кубке Шпенглера в 2019 году. Церемония состоялась на пресс-конференции в рамках Недели звёзд Континентальной хоккейной лиги. В 2019 году Кубок Шпенглера будет проходить с 26 по 31 декабря.
Напомним, в предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.
В церемонии приняли участие президент Кубка Шпенглера Марк Джианола, почётный президент Альфред Паргацци и генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов.
Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.
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