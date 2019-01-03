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«ПСЖ» готовит два громких трансфера 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«ПСЖ» планирует предпринять попытки подписать двух игроков «Аякса» — защитника Маттайса де Лихта и полузащитника Френки де Йонга, информирует Marca.
Ранее стало известно, что за 21-летнего хавбека парижане планируют предложить 70 миллионов евро. Однако теперь эта сумма существенно вырастет, так как чемпион Франции также рассчитывает подписать и 19-летнего бека голландского клуба.
В текущем сезоне де Лихт забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 29 играх за «Аякс», а де Йонг в 27 играх отметился 4 результативными ударами и 1 ассистом.
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