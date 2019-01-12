«Вест Хэм» нанес поражение «Арсеналу»

12 января в Лондоне состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Арсеналом». Встреча, проходившая на «Лондон Стэдиум», завершилась победой «молотобойцев» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол был забит вскоре после перерыва: новичок «Вест Хэм» Самир Насри сделал точный пас на Деклана Райса в штрафной «Арсенала», а 19-летний ирландец расстрелял ворота Бернда Лено.

Победа позволила «Вест Хэму» подняться на восьмое в турнирной таблице АПЛ, у команды Мануэля Пеллегрини 31 набранное очко. довел число набранных в сезоне очков до 41. «Арсенал» потерпел второе поражение за последние три игры и занимает пятое место в таблице с 41 набранным очком.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур «Вест Хэм» — «Арсенал» — 1:0 (0:0)

Гол: Райс, 48.