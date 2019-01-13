«Ростов» подписал воспитанника «Томи»

«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Данилом Глебовым, информирует "Советский спорт"

Детали соглашения не известны, сообщает пресс-служба «Ростова».

Глебов является воспитанником «Томи». В 2015 году полузащитник играл за молодежный состав команды московского «Локомотива». В 2017-м он стал игроком махачкалинского «Анжи», за который у него случился дебют в чемпионате России.

В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний футболист сыграл в восьми матчах (5 — в основе), в которых не отметился результативными действиями. В Кубке России полузащитник выходил на поле в двух матчах.

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