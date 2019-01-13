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«Ростов» подписал воспитанника «Томи» 

Газета.Ru + ещё 20 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Ростов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Данилом Глебовым, информирует "Советский спорт".
Детали соглашения не известны, сообщает пресс-служба «Ростова».
Глебов является воспитанником «Томи». В 2015 году полузащитник играл за молодежный состав команды московского «Локомотива». В 2017-м он стал игроком махачкалинского «Анжи», за который у него случился дебют в чемпионате России.
В нынешнем сезоне чемпионата России 19-летний футболист сыграл в восьми матчах (5 — в основе), в которых не отметился результативными действиями. В Кубке России полузащитник выходил на поле в двух матчах.
Ранее в стан «Ростова» перешёл 20-летний полузащитник сборной Казахстана и «Астаны» Бактийор Зайнутдинов.
Также ранее бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возвращении полузащитника Артура Юсупова в столичный клуб, за который он выступал с 2009 по 2015 год.
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Прочее , Артур Юсупов , Сергей Силкин , Бактийор Зайнутдинов , Советский спорт
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