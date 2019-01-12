МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с казахстанским полузащитником Бактиёром Зайнутдиновым, сообщается на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону.
Подробности сделки с 20-летним игроком не разглашаются.
Последним клубом Зайнутдинова была "Астана", цвета которой он защищал с января 2018 года. В общей сложности в составе этой команды он провел 35 игр и забил 6 мячей, став чемпионом Казахстана. До этого хавбек также выступал за казахстанский «Тараз».
В активе Зайнутдинова 9 матчей и 3 гола за сборную Казахстана.