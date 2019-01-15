Промсвязьбанк докапитализируют в 2019 году

МОСКВА, 15 января. / ТАСС /. Промсвязьбанк будет докапитализирован в 2019 году, обсуждаются в том числе неденежные формы, но сумма пока не определена. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Будет [докапитализирован]. Обсуждалось, но в бюджете ничего не стоит. Разные варианты, не только денежные, поэтому пока вам детали не могу сказать", — сказал он.

Замминистра не уточнил, какие активы могут быть внесены в капитал Промсвязьбанка.

Ранее Минфин сообщал о докапитализации банка в 2018 году на 20 млрд рублей в дополнение к 5 млрд рублей, одобренным ранее. Затем в декабре прошлого года Росимущество утвердило решение о докапитализации банка на эту сумму.