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Промсвязьбанк докапитализируют в 2019 году 

ТАСС + ещё 1 44 минуты назад
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Промсвязьбанк будет докапитализирован в 2019 году, обсуждаются в том числе неденежные формы, но сумма пока не определена. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Будет [докапитализирован]. Обсуждалось, но в бюджете ничего не стоит. Разные варианты, не только денежные, поэтому пока вам детали не могу сказать", — сказал он.
Замминистра не уточнил, какие активы могут быть внесены в капитал Промсвязьбанка.
Ранее Минфин сообщал о докапитализации банка в 2018 году на 20 млрд рублей в дополнение к 5 млрд рублей, одобренным ранее. Затем в декабре прошлого года Росимущество утвердило решение о докапитализации банка на эту сумму.
Санируемый с декабря 2017 года Промсвязьбанк определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банк возглавляет Петр Фрадков. В конце июня 2018 года банк начал сопровождение гособоронзаказа и проводит процедуры по повышению капитализации для предоставления кредитных ресурсов предприятиям ОПК.
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Комментарии
Прочее , Экономика , Петр Фрадков , Росимущество , Промсвязьбанк , Минфин , ИТАР-ТАСС
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