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«Монако» в большинстве не смог одолеть «Ниццу» 

LiveSport.Ru + ещё 1 4 часа назад
В матче 17-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» — 1:1.
За гостей на 30-й минуте отличился Аллан Сент-Максимен, который на 77-й минуте не смог реализовать пенальти.
В составе хозяев поля голом отметился Бенуа Бадьяшиль (50-я минута).
Отметим, что в компенсированное к первому тайму время с поля был удален Ихсан Сакко.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе команды и был заменен на 79-й минуте игры. Вместо россиянина на поле появился нападающий Стеван Йоветич.
«Монако», набрав 15 очков, занимает 19 место в турнирной таблице лиги 1. «Ницца», имея в активе 30 баллов, располагается на шестом месте.
В следующем туре «Монако» дома сыграет против «Страсбурга», а «Ницца» в гостях встретится с «Реймсом».
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