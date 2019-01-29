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Паредес перешел в «Пари Сен-Жермен» 

Газета.Ru + ещё 116 8 часов назад
Фото: Twitter «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес официально стал игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает "Советский спорт".
По информации официального сайта «ПСЖ», 24-летний аргентинец заключил с клубом контракт до лета 2023 года. Парижане заплатят сине-бело-голубым €40 млн Кроме этого «Зенит» может получить еще €5 млн в виде бонусов.
Паредес играл за команду из Санкт-Петербурга с лета 2017 года. За это время он провел 61 матч, записав на свой счет 10 забитых мячей и 15 голевых передач.
На данный момент «Пари Сен-Жермен» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице французской Лиги 1, опережая идущий вторым «Лилль» на 13 очков.
Ранее сообщалось, что чемпион Франции отложил подписание Паредеса.
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Прочее , Леандро Паредес , Зенит , Советский спорт
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