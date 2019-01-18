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Ferrari второй провела краш-тест нового болида 

Car.ru + ещё 1 21 час назад
Фото: Car.ru
Сборная команды Ferrari второй провела краш-тесты нового болида.
Все испытания, разработанные FIA, успешно пройдены новой машиной. Официальная презентация болида пройдет 15 февраля, на торжественном мероприятии в Маранелло. Ранее, краш-тесты успешно прошла новая машина команды «Торо Россо». Предсезонные заезды всех машин перед чемпионатом Формула 1, начнутся в Барселоне с 18 по 21 февраля.
Почти сразу после прохождения тестов, гонщики приступят к тренировкам перед чемпионатом. За небольшой промежуток времени, пилотам необходимо полностью прочувствовать новый болид и продумать тактику гонок, которая поможет им добиться желаемых результатов.
Руководители Ferrari довольны созданной машиной, так как она полностью отвечает всем основным стандартам, которые прописаны в новом регламенте гонок. Изменения в строении авто помогут сделать гонки более зрелищными, так как гонщикам придется атаковать по новому.
Никаких технических данных до проведения презентации не сообщается, что подогревает интерес со стороны болельщиков и конкурентов.
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