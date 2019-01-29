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Лучший российский экстремал — о заработках, хоккее и Олимпиаде 

Lenta.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Герман Титов — племянник олимпийского призера и главная звезда российского экстремального спорта. Он попал в топ-10 лучших райдеров чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bell Crashed Ice. «Лента.ру» поговорила с Титовым о заработках, сравнении с дядей и мечтах об олимпийском золоте.
«Лента.ру»:В этом сезоне ты стал лидером среди российских райдеров. Что для тебя значит этот результат?
Герман Титов:Появилось понимание, что я могу обогнать любого и стать лучшим. На этапе в Японии я впервые попал в малый финал, в Финляндии уже поднялся на подиум. Но я не нервничаю и не боюсь ошибаться.
Как ты попал в скоростной спуск на коньках?
Спасибо друзьям. На свой первый Red Bull Crashed Ice попал случайно — сдавал сессию, из-за этого не успел подать заявку на участие, но за меня это сделали друзья. Я примчался к первой попытке — без разминки и какой-либо тренировки — прямо из университета. Думал, что это любительские соревнования, а оказалось, что там отбор — 64 человека на место. Прошел дальше и затянуло.
До этого ты занимался хоккеем?
Да, мой дядя Герман Титов — олимпийский призер по хоккею, поэтому я пошел по его стопам. Но с хоккеем не вышло. Я понимал, что никогда не уеду в НХЛ и не сыграю за сборную России, поэтому решил учиться. Потом попал в скоростной спуск на коньках. Думаю, лучше здесь добиваться результатов, чем прозябать в середняке КХЛ.
Что делаешь помимо спорта?
Я изучаю муниципальное управление в магистратуре и работаю в миграционной службе в подмосковном Раменском.
Из-за соревнований ты постоянно в разъездах. Как тебя отпускают на работе?
Ради соревнований беру отпуск. Когда устраивался сюда, то предупреждал, что зимой буду часто отсутствовать. Мы договорились, и никаких проблем с этим не было. Наоборот, коллеги идут мне навстречу и следят за соревнованиями.
Что должно измениться, чтобы ты бросил работу и посвятил все время спорту?
Если найдется спонсор, который даст мне достаточно денег, то естественно брошу работу. Тогда смогу весь год тренироваться и не думать ни о чем другом. Я бы хотел сосредоточиться только на спорте. Если сейчас, совмещая учебу, работу и спорт, попадаю на подиум, то результаты могли бы быть в разы лучше.
Ты сам находишь деньги на участие в Red Bull Crashed Ice?
В этом сезоне мне повезло. Нашелся спонсор, который без всякой обратной связи дал денег. Он оплачивал мою подготовку в межсезонье и экипировку. Это дало толчок, чтобы продолжить тренировки. Сам бы я все это не потянул.
А вот если бы играл в КХЛ, проблем с деньгами бы не возникло.
Зато в КХЛ отпуск — всего месяц, и сезон длится почти целый год. Я бы уже давно угробил здоровье. Когда занимался хоккеем, у меня постоянно болели колени и спина. Конечно, скоростной спуск может быть опасным, но не для профессионала. Мне никогда не было страшно выходить на старт.
Успеваешь ли ты посмотреть города, где проводятся турниры?
Конечно, я очень люблю путешествовать. После соревнований в Йокогаме я три дня провел в Токио. Когда участвую в этапах, то стараюсь либо приезжать заранее, либо оставаться на пару дней после. Ведь возможности совместить приятное с полезным может больше и не быть.
В этом году Crashed Ice впервые проходил в Японии. Какая отличительная черта этого этапа?
Я бы сказал — дружелюбные болельщики. Давали пять на старте и заряжали только положительной энергетикой. В других странах фанаты более бешеные. Канадцы или американцы могут без остановки кричать, японцы — более уравновешенные, но зато добрые. В Канаде так сильно меня не поддерживали ни разу.
Что больше всего понравилось?
Организация была идеальной: чистый город, все сделано вовремя. Когда мы только прилетели, в Японии было очень тепло, и я боялся, что соревнования вообще отменят. Но японцы смогли выжать из трассы максимум, лед выдержал и полуфинал, и финал. У райдеров не осталось никаких вопросов по состоянию трека.
Тебе приходится много путешествовать. Устаешь от разъездов?
Нет, путешествовать мне никогда не надоедает. После окончания сезона я обычно составляю план на год, куда хочу съездить. Весной выбираю новый город в Европе, а в августе люблю отдыхать на море.
После окончания карьеры твой дядя стал работать тренером (Титов тренировал «Металлург», «Спартак», «Авангард» и «Трактор» — прим. «Ленты.ру»). Посещал матчи его команд?
На матчи «Трактора» не ходил, потому что было далеко ездить. А вот на «Спартак» ходил практически всегда, тем более я с детства болею за красно-белых. Во всех видах спорта.
А поддерживал когда-то родной раменский «Сатурн»?
Конечно! В детстве параллельно с хоккеем я ходил в футбольную секцию и выводил игроков на поле. Видел и Титова, и Кержакова, и Аршавина, но болел все равно за своих. Жаль, что «Сатурн» развалился. Его поддерживал весь город, даже далекие от футбола люди.
Тебя назвали в честь дяди или космонавта?
Я задавал этот вопрос маме — она сказала, что ей просто имя понравилось (улыбается).
Когда говорят Герман Титов, вспоминают космонавта или хоккеиста. Хотел бы встать с ними в один ряд?
Я хочу, чтобы наш вид спорта включили в Олимпиаду. Тогда я смог бы выиграть первое олимпийское золото в нашей семье и превзойти достижение дяди (серебро на Играх-1998 — прим. «Ленты.ру»). Но какого бы результата я не добился, при упоминании Германа Титова все вспомнят о космонавте. А если нет, значит этих людей плохо воспитали.
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Прочее , Герман Титов , Спартак , Lenta.ru
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