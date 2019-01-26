Металлурги зажгли у стен Кремля

В Татьянин день, 25 января, при участии горно-металлургической компании «Норникель» на Красной площади прошла акция «Спортивная студенческая ночь». Об этом МОСЛЕНТЕ сообщили в пресс-службе компании.

Вместе со студентами они также приняли участие в массовом катании на коньках в центре столицы и показали всем заразительный пример позитивного отношения к морозам, которые пришли в эти дни в Москву. Настоящим сюрпризом спортивного праздника в этот вечер стало ледовое шоу, постановщиком которого выступил фигурист и посол Студенческих игр — 2019 Илья Авербух . Кроме того, на лед вышла легендарная пара Алексей Тихонов Мария Петрова . Музыкальным гостем вечера стал певец Алексей Воробьев

Участники «Спортивной ночи» смогли также посоревноваться в стрельбе по биатлонным мишеням и сфотографироваться с талисманом университетских игр — забавной U-Лайкой.

По словам самих организаторов, предстоящая Универсиада, которая в марте этого года пройдет в Красноярске — городе, который по праву претендует на статус столицы Сибирского региона, провозглашена как самая дружелюбная Универсиада в истории проведения Студенческих игр.

«Компания видит своей миссией продвижение истинных общечеловеческих ценностей — здорового образа жизни, открытости и дружелюбия. Поддержка Универсиады со стороны «Норникеля» всесторонняя: это и инфраструктура, и финансы, и кадры, и коммуникации», — заявил на открытии вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов.

Представитель компании также подчеркнул, что Сибирь известна своими богатствами, и «Норникель» — одна из тех компаний, которая помогает эти богатства извлечь и направить их на пользу краю, стране и всем жителям России. «Сибирь богата не только своими недрами, но и людьми. Это они строят новые дороги, прокладывают интернет за Полярным кругом, помогают сделать русский Север ближе и теплей. Более 80 тысяч таких людей, представляющих более 1000 специальностей, работают сегодня на предприятиях „Норникеля“», — отметил топ-менеджер.

Несмотря на свою многолетнюю историю, «Норникель» остается современной и высокотехнологичной компанией, активно внедряющей самые передовые технологии, компанией, где работает много молодежи со всей страны. «Норникель» всегда был и остается прекрасным стартом для карьеры и открыт для молодых и талантливых специалистов.

«Сегодня наша компания предоставляет своим работникам все условия для самореализации. Не только в производстве, но и в творчестве и, конечно, в спорте. Ведь спорт несет в себе все те ценности, которые разделяет «Норникель» — надежность, сотрудничество, ответственность, профессионализм. Так что, если вы разделяете эти ценности, если в вас кипит энергия, и вы стремитесь максимально полно воплотить ваши знания в жизнь — нам с вами по пути!» — сказал Гасумянов.

Министр спорт России Павел Колобков заявил, что комплексная подготовка к Универсиаде началась четыре года назад, а 22 февраля откроет свои двери деревня Универсиады. «Именно поэтому мероприятие, проходящее сегодня на Красной площади, в самом центре нашей страны, посвящено предстоящей Универсиаде, куда мы ждем всех гостей, студентов, зрителей», — отметил он.

Колобков выразил признательность «Норникелю», который, по словам министра, не только развивает корпоративный спорт, но и вкладывают усилия в проведение значимых для страны мероприятий. В девяностые годы многие компании старались избавляться от непрофильных активов, «от лишней нагрузки», отметил чиновник. «А потом некоторые компании поняли — особенно такие социально-ответственные, как „Норникель“, что одно из самых главных — это вложение в человеческий капитал. Важно понимать — когда люди счастливы и здоровы, то и хочется и работать, и приходить на работу, и жизнь совсем становится другая», — заявил министр.

Ранее Норильск принял у себя региональный этап эстафеты огня Универсиады, который соединившись с огнем из печи Надеждинского металлургического завода, прибудет 2 марта в Красноярск и зажжет главную спортивную чашу столицы Универсиады.