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«Монпелье» взял верх над «Каном» 

LiveSport.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» одержал домашнюю победу над «Каном» со счетом 2:0.
Счет на 51-й минуте открыл нападающий хозяев Гаэтан Лаборде. А на 59-й минуте защитник «Кана» Поль Байсс срезал мяч в свои ворота.
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Прочее , Поль Байсс
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