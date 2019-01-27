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«Монпелье» взял верх над «Каном»
LiveSport.Ru
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5 часов назад
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Чемпионат.com
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В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Монпелье» одержал домашнюю победу над «Каном» со счетом 2:0.
Счет на 51-й минуте открыл нападающий хозяев Гаэтан Лаборде. А на 59-й минуте защитник «Кана»
Поль Байсс
срезал мяч в свои ворота.
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