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Руководитель администрации губернатора Забайкалья сообщил, что покидает свой пост 

ТАСС 5 часов назад
Вице-премьер, руководитель администрации губернатора Забайкальского края Дмитрий Кочергин сообщил журналистам, что оставляет свою должность.
"Расставаться нужно хорошо… Когда [покидаю должность]? Сегодня", — сказал Кочергин в понедельник во время встречи с руководителями региональных СМИ.
Кочергин возглавил администрацию губернатора Забайкальского края в марте 2016 года, вскоре после назначения Натальи Ждановой врио главы региона.
25 октября 2018 года пресс-служба Кремля сообщила о назначении Александра Осипова врио главы Забайкальского края. Приступив к работе, он заявил, что не будет сразу менять краевое правительство, а сделает выводы после личного общения с руководителями региона. В начале декабря прошлого года он объявил о первых отставках: свои должности покинули первый заместитель председателя правительства края Александр Кулаков и министр сельского хозяйства региона Владимир Лоскутников.
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Прочее , Александр Осипов , Наталья Жданова , Дмитрий Кочергин , Александр Кулаков , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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