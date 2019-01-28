Вице-премьер, руководитель администрации губернатора Забайкальского края Дмитрий Кочергин сообщил журналистам, что оставляет свою должность.
"Расставаться нужно хорошо… Когда [покидаю должность]? Сегодня", — сказал Кочергин в понедельник во время встречи с руководителями региональных СМИ.
Кочергин возглавил администрацию губернатора Забайкальского края в марте 2016 года, вскоре после назначения Натальи Ждановой врио главы региона.
25 октября 2018 года пресс-служба Кремля сообщила о назначении Александра Осипова врио главы Забайкальского края. Приступив к работе, он заявил, что не будет сразу менять краевое правительство, а сделает выводы после личного общения с руководителями региона. В начале декабря прошлого года он объявил о первых отставках: свои должности покинули первый заместитель председателя правительства края Александр Кулаков и министр сельского хозяйства региона Владимир Лоскутников.