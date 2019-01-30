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Промес выйдет с первых минут в матче «Барселона» — «Севилья» 

Газета.Ru + ещё 9 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Барселона» и «Севилья» определились со стартовыми составами на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
"Барселона": Силлессен, Серхи Роберто, Лангле, Пике, Альба, Бускетс, Артур, Ракитич, Коутиньо, Месси, Луис Суарес.
"Севилья": Сориано, Серхи Гомес, Кьяер, Карришу, Амаду, Меса, Банега, Сарабия, Арана, Промес, Андре Силва.
Матч состоится на «Камп Ноу» и начнется в 23.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Первый матч «Севилья» выиграла на своем поле со счетом 2:0.
Ранее хавбек «Барселоны» перешел в «Арсенал».
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Прочее , Луис Суарес , Газета.Ru , Советский спорт
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