Серебряный призер ЧЕ-2018 Шкуренев пропустит чемпионат России по многоборью в Кирове

МОСКВА, 30 января. / ТАСС /. Серебряный медалист летнего чемпионата Европы — 2018 в десятиборье Илья Шкуренев не выступит на чемпионате России по легкоатлетическим многоборьям в помещении, который пройдет с 13 по 16 февраля в Кирове. Как сообщил ТАСС старший тренер сборной России Сергей Желанов, Шкуренев сейчас целенаправленно готовится к зимнему чемпионату Европы в Глазго.

"Илья имеет персональное приглашение на чемпионат Европы в Глазго и сейчас целенаправленно готовится к этому турниру, — заметил Желанов. — Поэтому он не выступит в середине февраля на первенстве России по многоборьям в Кирове. Возможно, он будет заявлен в одной из дисциплин на чемпионате России, который пройдет в Москве. В этом сезоне Илья уже не раз выступал на турнирах в отдельных дисциплинах".

На зимнем ЧЕ-2015 в Праге Шкуренев выиграл золотую медаль. Чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет с 13 по 15 февраля в московском УСК ЦСКА.